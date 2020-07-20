يافا: إقرار من المحكمة يُثبت وقفية أرض مقبرة الإسعاف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكدت لجنة الوقف الإسلامي في مدينة يافا أنها حصلت على إقرار من المحكمة الشرعية يُثبت وقفية أرض مقبرة الإسعاف الإسلامية في المدينة، والتي باشرت بلدية تل أبيب بتجريفها والعمل في أرضها من أجل إنشاء مبنى لإيواء المشردين.

وقال رئيس اللجنة، المحامي محمد دريعي، صباح اليوم الاثنين، إنه "نؤكد على دورنا وواجبنا، العمل جنبا إلى جنب مع مسلمي المدينة للحفاظ على أوقافنا ومقدساتنا، ولا سيما مقبرة الإسعاف الإسلامية، التي هي في سلم أولوياتنا في هذه الأيام، بسبب ما تتعرض له من انتهاك لقدسيتها والمساس بعظام المسلمين فيها".

وأضاف أنه "استطعنا، بفضل الله وبفضل الشرفاء، الحصول على أوراق ثبوتية وتاريخية أصلية تُؤكد، شرعا وقانونا، وقفية أرض مقبرة الإسعاف، وقد قمنا بعرضها على المحكمة الشرعية في مدينة يافا، وهي ذات الصلاحية القانونية الوحيدة بحسب القانون الشرعي والإسرائيلي لإثبات وقفية الأرض، مع استلامنا قرار المحكمة الشرعية في مدينة يافا، لتكون هذه سابقة في مدينة يافا منذ العام 1948، يتم فيها الحصول على قرار ثبوتي لوقفية وقدسية أرض من أراضي الوقف التاريخية".

وفقا لما قاله دريعي، "تؤكد هذه الأوراق الثبوتية عكس ما تم ادعائه من قبل البلدية، وتثبت بشكل واضح أن البناء على أرض المقبرة، أي بناء كان جاء بعد العام 1948 وتحديدا في سنوات الستينات، علما أن هذه الأوراق الثبوتية تشمل خرائط وحجج وقفية أصلية لا غبار عليها، وبذلك تكون ملكية أرض المقبرة ملكية خالصة للوقف الإسلامي إلى يوم الدين، ويتوجب إعادتها إلى الوقف فورا، وذلك بحسب القانون الشرعي والمدني الإسرائيلي".

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وأوضح رئيس لجنة الوقف الإسلامي في يافا، أن "أعمال الحفر والنبش والبناء على أرض وقفية الإسعاف هو عمل إجرامي، ويتوجّب على البلدية رفع يدها والكفّ عن ذلك بشكلٍ فوري، هذا ووجهتنا المحكمة الشرعية ذات الصلاحية القانونية المنفردة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتسجيل الوقف بحسب قرارها أمام السلطات الرسمية"".

وختم دريعي بالقول إنه "نرى من واجبنا كلجنة وقف مؤتمنة العمل على استرجاع ملكية الأوقاف الإسلامية لجعبة المسلمين بما في ذلك مقبرة الإسعاف الإسلامية، وسنقوم بذلك أمام كل الدوائر المختصة بشكلٍ فوري، ونثني على وقفة المسلمين المشرفة للحفاظ على مقدساتهم وأوقافهم وتحديداً مقبرة الإسعاف الإسلامية بيافا، في هذه الأيام".

يذكر أن الشرطة اعتقلت، مساء أمس، 4 من المُحتجّين على استمرار العمل في مقبرة الإسعاف بيافا، بينهم قاصران على الأقل، كما اعتدت الشرطة على المشاركين، وادعت أن المظاهرة غير قانونية.