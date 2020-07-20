الصحة الإسرائيلية: إصابات كورونا لا تتخطى الـ1000 لأول مرة منذ أسبوعين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت 951 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد في البلاد خلال أمس الأحد، وكذلك سجل تراجعا في نتائج الفحوصات الموجبة، بحيث يسجل هذه الانخفاض بالإصابات والنتائج لأول مرة منذ أسبوعين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين.

ووفقا لمعطيات الوزارة، فإن حصيلة الإصابات النشطة تبلغ 28424 إصابة، بينها 259 إصابة خطيرة جدا و75 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يلاحظ الاستمرار بالارتفاع في الحالات الخطيرة جدا.

وسجلت منذ ساعات منتصف الليل 4 وفيات جديدة ما يرفع حصيلة وفيات كورونا في البلاد إلى 415 حالة، كما شخصت منذ منتصف الليل حتى ساعات صباح الإثنين، 278 إصابة، ما يشير لارتفاع بالإصابات بنسبة 7.3%

وأعلن عن نتائج 19337 اختبارا من مجمل فحوصات لاكتشاف كورونا التي أجريت في البلاد خلال أمس الأحد، ولوحظ التراجع بنتائج الإصابات الموجبة لتقف عند 5.5%، وهو الانخفاض الأبرز الذي يسجل منذ أسبوعين، علما أن معدل النتائج الموجبة يوميا تراوح بين 6% إلى 7%.

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وبحسب معطيات وزارة الصحة، شهدت الأيام الأخيرة انخفاضا في عدد الإصابات لأشخاص الذين لا يتواجدون في مراكز الخطر أو عادوا من خارج البلاد، بحيث أنه في تاريخ 16-7-202 كان عددهم 1828 شخصا، ويوميا سجل تراجعا حادا، ليبلغ عددهم اليوم 278 شخصا.

يذكر أنه منذ الإعلان رسميا عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي، بلغت حصيلة من أصيبوا بالفيروس 50714، بحيث أن هناك 28424 إصابة نشطة وصفت بغالبيتها بالطفيفة وتخضع للرقابة الطبية في الحجر الصحي المنزلي أو الفندقي.

ويرقد في مستشفيات البلاد 681 مصابا وصفت حالتهم بين المتوسطة والخطيرة، بينهم 259 بحالة خطيرة جدا و75 مصابا تم ربطهم لأجهزة التنفس الاصطناعي.