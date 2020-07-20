شكرا لقرائتكم خبر عن بدء دورة تدريبية لمشروع توفير خدمات الحماية للنساء بسيئون والان مع التفاصيل

الإثنين 20 يوليه 2020 بدأت بمدينة سيئون محافظة حضرموت الدورة التدريبية لفريق المسح القاعدي بمشروع توفير خدمات الحماية ودعم سبل العيش للنساء والفتيات الذي تنفذه منظمة CSSW بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتستهدف الدورة على مدى 3 أيام 45 باحثا، يتلقون خلالها جملة من المعارف والمهارات اللازمة لتنفيذ الدراسات الميدانية نظري وميداني. Advertisements وأشاد مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بحضرموت الوادي والصحراء الدكتور عبدالله باجهام، بالخدمات التي تقدمها منظمة CSSW في مختلف مجالات العمل الإنساني للفئات الأكثر ضعفا واحتياجا في المجتمع. من جهته أوضح الأمين العام المساعد لمنظمة CSSW YEMEN عادل بامخرمة، أن المسح يأتي ضمن إطار أنشطة المنظمة في مجال الحماية..مؤكدا بأن المسح يستهدف محافظات حضرموت والمهرة والحديدة..مشيرا إلى أن نتائجه ستساعد المنظمات المدنية والحكومية المحلية والدولية في تخطيط وتنفيذ البرامج التي تحد من ظاهرة العنف.

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