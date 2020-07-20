شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد الشارقة: إطلاق "مسبار الأمل" يشكل نقلة نوعية حديثة للبحوث العلمية في مجالات الفضاء والان مع التفاصيل

الإثنين 20 يوليه 2020 قال الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة تابعنا بكل فخر واعتزاز انطلاق "مسبار الأمل" إلى كوكب المريخ ، والذي سيشكل نقلة نوعية حديثة للبحوث العلمية في مجالات الفضاء، وسيعكس مقدرة المورد البشري الإماراتي في التطوير والابتكار والبحث في مختلف مجالات العلوم الاجتماعية والطبيعية والتطبيقية.

وأضاف في كلمة له بهذه المناسبة :" لا يسعنا في هذا المقام سوى رفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى شعب الإمارات وإلى الإنسانية جمعاء على هذا المنجز الذي بلا شك سيخدم ببحوثه ونتائجه العالم بأسره".

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