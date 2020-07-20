الإمارات تسير قافلة مساعدات تحوي 10 أطنان من المواد الغذائية إلى مديرية الدريهمي باليمن

الإثنين 20 يوليه 2020

سيّرت دولة الإمارات قافلة مساعدات تحوي 10 أطنان من المواد الغذائية إلى مديرية الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة غربي اليمن، وذلك ضمن برنامج مساعداتها الغذائية المتواصلة للشعب اليمني.



وشملت القافلة سلالاً غذائية متكاملة استفاد منها 3600 شخص ينتمون إلى 3 قرى هي المبرق ويختر والكتف بمنطقة غليفقة الساحلية، بينهم نازحون من مناطق أخرى.

ويأتي هذا الدعم، الذي تقدمه دولة الإمارات، وفق مسح دقيق متجدد للأسر غير القادرة على طول الساحل الغربي اليمني من باب المندب بمحافظة تعز جنوبا وصولا إلى المناطق المحررة بمدينة الحديدة شمالا.

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وعبر المواطنون في منطقة غليفقة عن سعادتهم بتواصل المساعدات الإماراتية إليهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها، وأعربوا عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا لوقفتها الأخوية المشهودة إلى جانبهم حتى تنجلي محنتهم.

وأشادوا بجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي تتواجد إلى جانبهم منذ تحرير منطقتهم قبل نحو عامين.

عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها خلال هذا الأسبوع بلغ 2300 سلة استفاد منها 21 ألفا و300 نسمة.