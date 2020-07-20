احتجاجات بهبهان أزعجت إيران فاعتقلت منظميها

الإثنين 20 يوليه 2020

بعد أيام قليلة على اندلاع احتجاجات شهدتها مناطق جنوب غربي إيران، أعلنت الشرطة اليوم الإثنين، توقيف منظمي هذا الحراك الذي يشكل تهديدا وجوديا لنظام الملالي.



ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن قائد شرطة ولاية خوزستان حيدر عباس زاده قوله، إنه تم التعرف على جميع من نظموا تلك الاحتجاجات التي شهدتها مدينة بهبهان الواقعة في إقليم خوزستان الغني بالنفط.

وأشار إلى أنه جرى توقيفهم جميعا، دون أن يحدد عددهم أو هوياتهم.

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والأسبوع الماضي، خرج متظاهرون في مدينة بهبهان الواقعة جنوب غرب البلاد، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، في حراك فرقته قوات الأمن الإيرانية بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وظهر محتجون في تسجيلات مصورة نشرت حينها على وسائل التواصل الاجتماعي من داخل إيران، يهتفون "لا نريد حكم الملالي، لا تخافو، لا تخافوا، نحن معا"، وسط هتافات أخرى مناهضة لمسؤولين كبار في الدولة.

ومنذ الحراك الشعبي الكبير الذي شهدته إيران في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية ورفع الأسعار، سعى النظام لمنع تجدد الاحتجاجات بكافة وسائل القمع.