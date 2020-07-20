اخبار العالم

فنان صيني يحتج بإغلاق فمه بالمشابك 30 يومًا 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فنان صيني يحتج بإغلاق فمه بالمشابك 30 يومًا  والان نبدء بالتفاصيل

احتجاجا على الرقابة خلال جائحة كوفيد-19، أبقى فنان صيني يُعرف باسم براذر نات فمه مغلقا لمدة 30 يوما باستخدام مشابك معدنية وقفازات وشريط لاصق وأشياء أخرى.

وأطلق براذر نات على المشروع اسم (شات أب فور 30 دايز) "اصمت لمدة 30 يوما" وأغلق فمه باستخدام شريط تغليف كُتب عليه الرقم 404 الذي يظهر مع إشعار الخطأ عندما تكون صفحة الإنترنت غير موجودة، في إشارة إلى حجب المحتوى الإلكتروني في الأمور الحساسة وهو أمر شائع في الصين.

واكتسب الفنان البالغ من العمر 39 عاما سمعة من خلال مشروعات تهدف إلى توجيه رسالة في بلد تضاءلت فيه المساحة المتروكة للمعارضة وزادت فيه الرقابة تحت حكم الرئيس شي جين بينغ.

Advertisements

ومن بين مبادراته السابقة، قام براذر نات بجر مكنسة كهربائية تعمل بالبطاريات في شوارع بكين لشفط الغبار وصناعة قالب من الطوب منه للتوعية بمشكلة تلوث الهواء في العاصمة الصينية.

ويقول الفنان الصيني إن اتصالات الشرطة وتهديداتها أمر شائع ويجعله غاضبا وليس خائفا لكنه لا يرغب في نشر اسمه الحقيقي.

واعترف براذر نات بأنه كان يتحدث إلى نفسه بعض الأحيان خلال فترة التزامه الصمت طيلة الشهر الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فنان صيني يحتج بإغلاق فمه بالمشابك 30 يومًا  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا