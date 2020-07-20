شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. أعداد إصابات كورونا تقترب من 212 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 211 ألفا و943 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الاثنين بتوقيت باريس، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في فرنسا جراء الفيروس بلغ 30 ألفا و155 حالة. وقد تعافى 79 ألفا و371 من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 25 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في فرنسا.