شكرا لقرائتكم خبر عن 22 إصابة جديدة بكورونا في الصين ولا وفيات والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 22 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ولم تسجل أية وفيات. وأفادت اللجنة الوطنية الصينية للصحة اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 83.682 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 4.634 حالة وفاة، مشيرةً إلى ارتفاع الحالات التي تماثلت للشفاء حيث بلغت 78.799 حالة.

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