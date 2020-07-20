واتضافت، "ناقش المجتمعون المواضيع التي كانت على جدول الاعمال والتي تضمنت تعزيز التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الارهاب وغلق الثغرات الموجوده بين خط انفتاح القطعات وايجاد آلية عمل مراكز التنسيق المشترك، وكذلك العمليات الامنية المشتركة في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك".
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة التنسيق العليا تناقش في اربيل التعاون بين العمليات المشتركة وقوات حرس الاقليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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