لجنة التنسيق العليا تناقش في اربيل التعاون بين العمليات المشتركة وقوات حرس الاقليم

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "انعقد اليوم الاثنين 20 تموز 2020 في اربيل اجتماع لجنة التنسيق العليا بين قيادة العمليات المشتركة وقيادة قوات حرس الاقليم".

واتضافت، "ناقش المجتمعون المواضيع التي كانت على جدول الاعمال والتي تضمنت تعزيز التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الارهاب وغلق الثغرات الموجوده بين خط انفتاح القطعات وايجاد آلية عمل مراكز التنسيق المشترك، وكذلك العمليات الامنية المشتركة في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك".