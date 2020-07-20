بالفيديو واشنطن تدعم الربط الكهربائي بين العراق والخليج

مشروع سيوفر الطاقة الكهربائية للعراقيين الذين هم في أمس الحاجة إليها ..بحسب بيان لوزارة الخارجية الامريكية التي اعلنت عن دعمها تدعم لجهود الربط الكهربائي الخليجي العراقي ما سيوفر للأخير احتياجاته ويدعم التنمية التي ستمكن من دفع العجلة الاقتصادية خصوصاً في المحافظات الجنوبية
ويأتي البيان الأميركي في وقت تجري فيه التحضيرات في بغداد لزيارة يروم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القيام بها إلى المملكة العربية السعودية ، ستقوده أيضاً إلى كل من إيران والولايات المتحدة، طبقاً لما أعلنه نائب رئيس الوزراء العراقي وزير المالية علي عبد الأمير علاوي.
ويرى مراقبون إن زيارة الكاظمي للعواصم الثلاث تمثل زيارة توازن في علاقات العراق الخارجية وتوجهات الكاظمي الذي يريد أن يوجه رسائل بأن العراق يقف على مسافة واحدة، ويمتلك علاقات متوازنة. مبينين بانه سيدفع بحسب طبيعة نوع العلاقة مع هذه الدول بملفات مشتركة؛ لكن يبقى الملف الأبرز الذي سيطرح عراقياً هو أنه ينبغي أن يكون هناك تفهم لحساسية العراق ووضعه الداخلي، وإمكانية النأي بالعراق عن ساحة الصراع الأميركي - الإيراني
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