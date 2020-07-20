بالفيديو منتسب امني يستولي على ارض حكومية بقيمة مليار ونصف دينار

كشف محافظ ديالى عن تورط منتسب امني بمساعدة مساح بسلب ارض حكومية تقع على ضفاف نهر ديالى وبيعها بطريقة غير اصولية محذرا المواطنين من اشخاص يستغلون عناوين الاحزاب دون علمها ويقومون بالاستيلاء على اراضي الدولة بطريقة غير اصولية
تحذيرات اطلقها محافظ ديالى مثنى التميمي من اشخاص يستغلون عناوين الاحزاب دون علمها ويقومون بسلب اراض حكومية وبيعها للمواطنين .. التميمي طالب ابناء المحافظة بعدم الشراء اوالايجار من هولاء الاشخاص والابلاغ عنهم كاشفا عن ضبط مساحة من الارض بقيمة اكثر من مليار ونصف مليار دينار قال بان منتسبا امنيا استولى عليها وقام بتقطيعها وبيعها لااحد المواطنين
بلدية بعقوبة ازالت التجاوز وهي ارض مساحتها اكثر من اربعة دوانم تقع على نهر ديالى وسط قضاء بعقوبة اما الادارة المحلية للقضاء فحذرت ممن وصفتهم بالمتنفذين الذين يسلبون الاراضي الحكومية
خطوة وصفت بالجريئة تحسب للحكومة المحلية للمحافظة وبلدية القضاء .. ولكن هل انحصرت التجاوزات بهذه المساحة الصغيرة ام ان المتنفذين الاخرين يسلبون كيفما شاءو بحكم النفوذ
تحذيرات اطلقها محافظ ديالى مثنى التميمي من اشخاص يستغلون عناوين الاحزاب دون علمها ويقومون بسلب اراض حكومية وبيعها للمواطنين .. التميمي طالب ابناء المحافظة بعدم الشراء اوالايجار من هولاء الاشخاص والابلاغ عنهم كاشفا عن ضبط مساحة من الارض بقيمة اكثر من مليار ونصف مليار دينار قال بان منتسبا امنيا استولى عليها وقام بتقطيعها وبيعها لااحد المواطنين
بلدية بعقوبة ازالت التجاوز وهي ارض مساحتها اكثر من اربعة دوانم تقع على نهر ديالى وسط قضاء بعقوبة اما الادارة المحلية للقضاء فحذرت ممن وصفتهم بالمتنفذين الذين يسلبون الاراضي الحكومية
خطوة وصفت بالجريئة تحسب للحكومة المحلية للمحافظة وبلدية القضاء .. ولكن هل انحصرت التجاوزات بهذه المساحة الصغيرة ام ان المتنفذين الاخرين يسلبون كيفما شاءو بحكم النفوذ
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