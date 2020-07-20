"الفرق الميدانية" لشرطة أبوظبي تدعم شركاءها في "خط الدفاع الأول"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 تضطلع الفرق الميدانية لشرطة أبوظبي بمهام متعددة في تأمين ودعم شركائها ضمن الخطط والإجراءات الوقائية المتواصلة لمواجهة جائحة "كوفيد-19" وتعزيز إجراءات المسح الوطني بالتعاون مع دائرة الصحة و"ساند" للتطوع وبمشاركة أعضاء كلنا شرطة لتسهيل عودة الحياة إلى طبيعتها وتأمين سلامة المجتمع.

Advertisements وتنتشر الفرق الميدانية من مختلف القطاعات الشرطية بأنحاء إمارة أبوظبي على مدار الساعة جنبًا إلى جنب مع شركائها المعنيين لمساعدة أفراد المجتمع وضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات الرسمية المعنية بإدارة الأزمة. ومن جانب آخر تواصل المنصات الإعلامية لشرطة أبوظبي التواصل المستمر مع جمهورها وتزويد متابعيها بالمستجدات والمعلومات الدقيقة ونشر المواد التوعوية لتعزيز الوعي الوقائي للمجتمع .

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