شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع متوسط سعر الدولار في مصر أمام الجنيه اليوم الإثنين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر أمام الجنيه، اليوم الإثنين، إلى 15.99 جنيه للشراء و16.10 جنيه للبيع، فيما استقر سعره على شاشات البنك المركزي المصري عند 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار أمام العملة المحلية في 18 بنكا بالسوق المصري نحو 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

وحول تقييم الجنيه خلال الفترة الماضية، قال كبير الاقتصاديين العالميين تشارلز روبرتسون ببنك الاستثمار رينيسانس كابيتال إنه، وعلى المدى المتوسط ، "ليس من المثالي" أن تكون العملة مقومة بأعلى من قيمتها الحقيقية، مشيرا إلى أن بنك الاستثمار يرى أن الجنيه عند سعر صرفه الحالي مقوم بأعلى من قيمته الفعلية بنسبة 21%.

وتستند وجهة النظر هذه إلى نموذج سعر الصرف الفعلي الحقيقي، والذي يقارن بين الدول من حيث التضخم وأسعار الصرف لتحديد تقييمات عملاتها.

وقال روبرتسون "ما يجب أن نراه هو أنه إذا كان معدل التضخم في مصر أعلى بنسبة 10% منه في الولايات المتحدة، فإن ينبغي بيع العملة بخصم قدره 10% للتأكد من عدم المبالغة في تقدير قيمتها".

ولم يشهد سعر صرف الجنيه تراجعا حادا على الرغم من ارتفاع معدل التضخم على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يرجع جزئيا إلى بيع الجنيه بسعر صرف أكثر انخفاضا وأسرع مما كان سيحدده معدل التضخم عام 2016 عندما أقدم البنك المركزي على تعويم العملة المحلية.

وتابع روبرتسون: "يمكن من خلال التقييم معرفة أن هناك مخاطر متوسطة المدى بمزيد من التراجع في سعر صرف الجنيه خلال السنوات القليلة المقبلة. ويمكن أن يحدث هذا بسرعة أو بشكل تدريجي".

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وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو/تموز إلى أبريل/نيسان من العام المالي 2019 - 2020 لتبلغ نحو 4.353 تريليون جنيه في نهاية أبريل/نيسان الماضي، مسجلا زيادة قدرها 4.489 مليار جنيه بمعدل 12.7%.

أظهرت أسعار التداول لدى بنك البركة أقل سعر لصرف الدولار في السوق المصرية عند مستوى 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر إيران

سجل بنك المشرق أعلى سعر صرف للدولار مع بداية تداولات اليوم الإثنين، عند مستوى 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.

أظهرت أسعار التداول للدولار مقابل الجنيه لدى 18 بنكا - الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية، وقناة السويس، والمصرف العربي الدولي، والمصرف المتحد، والمصري الخليجي، البنك التجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، وبلوم، والمصري لتنمية الصادرات، والاستثمار العربي، والأهلي اليوناني، والإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والكويت الوطني، والأهلي المتحد- استقراره عند مستوى 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو الأوروبي في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 18.15جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني مع بداية التداولات 19.93 جنيه للشراء، و20.14 جنيه للبيع، بحسب شاشة البنك الأهلي المصري.

واستقر سعر الريال السعودي عند مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدرهم الإماراتي عند مستوى 4.31 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع، وفقا للتداولات في بنك مصر.

وبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي 49.33 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول في بنك مصر.