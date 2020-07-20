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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل نجل قاضية أمريكية في حادث إطلاق نار بنيوجيرزي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أفادت وسائل إعلام أمريكية، الإثنين، بأن ابن القاضية الاتحادية إستر سالاس قتل وأصيب زوجها في حادث إطلاق نار بمنزل الأسرة في ولاية نيوجيرزي.
وأوضحت محطة "إيه.بي.سي" نقلا عن عدة مصادر في سلطات إنفاذ القانون أنه توافر لدى المحققين معلومات أولية بأن شخصا كان يرتدي زي سائق في شركة فيديكس لتوصيل البريد السريع وصل إلى منزل الأسرة في نورث برونزويك في نحو الساعة الخامسة مساء.
وأضافت أن مشتبها به "ما زال طليقا"، فيما قال مكتب التحقيقات الاتحادي على تويتر إنه يحقق في هذه الجريمة.
وأعلنت السلطات الأمريكية، في وقت سابق إصابة 13 شخصا في إطلاق نار وسط مدينة بيوريا بولاية ايلينوي وسط غرب الولايات المتحدة.
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