إيران تعدم متهما بزعم تجسسه لصالح أمريكا وإسرائيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت إيران اليوم الإثنين تنفيذ حكم الإعدام بحق متهم زعمت السلطات أنه تجسس لصالح الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية في وقت تشهد فيه البلاد حملة لمناهضة حكم مماثل صدر بحق نشطاء ثلاثة.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إنه تم اليوم الإثنين إعدام محمود موسوي مجد الذي اعتقل في 2018.

وكانت السلطة القضائية في طهران قالت الشهر الماضي إن مجد تجسس على قائد الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني، ولكنها أضافت أن هذه القضية ليس لها صلة بقتله في وقت سابق من هذا العام.

ويأتي إعدام هذا الرجل في وقت أبدى فيه ملايين الإيرانيين احتجاجهم على وسائل التواصل الاجتماعي على أحكام الإعدام الصادرة ضد ثلاثة رجال متهمين، بالمشاركة في احتجاجات ضد الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وعلق إعدام الرجال الثلاثة حسبما قال بابك باكينا أحد محاميهم.

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وقال نشطاء حقوق الإنسان إن هذه الأحكام تهدف إلى ترهيب أي محتجين في المستقبل. وقال شهود عيان إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع يوم الخميس الماضي لتفريق متظاهرين في مدينة بهبهان بجنوب غرب البلاد، كانوا يحتجون على المشكلات الاقتصادية وأحكام الإعدام الصادرة بحق الرجال الثلاثة.

وانتشر وسم "لا تعدموا" باللغة الفارسية ملايين المرات على تويتر الأسبوع الماضي.

ويعتبر استخدام السلطات الإيرانية لعقوبة الإعدام كأقصى درجات القمع ذا تاريخ طويل في البلاد.

وتظهر التقارير الصادرة عن منظمتي العفو الدولية وحقوق الإنسان في إيران أنه خلال السنوات العشرين بين عامي 2000 و2019، تم تنفيذ 8071 عملية إعدام في السجون الإيرانية أو في الأماكن العامة.

كما أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بتنفيذ 600 حكم بالإعدام بين عامي 2010 و2013، والتي لم يتم تضمينها في إحصائيات إعدامات أكثر من ثمانية آلاف شخص بسبب عدم وجود بعض الوثائق.

وتجعل هذه الأرقام إيران من الدول التي شهدت أكبر عدد من عمليات الإعدام في العقدين الماضيين، حتى باتت تلقب باسم "جمهورية الإعدام" على وسائل التواصل الاجتماعي.