خليفة بن زايد آل نهيان: مسبار الأمل إنجاز وطني وعربي ودفعة متقدمة في مسيرة المعرفة العالمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أن انطلاق "مسبار الأمل" في رحلته التاريخية إلى كوكب المريخ حاملاً شعار الإمارات "لا شيء مستحيل" يشكل إنجازاً وطنياً وعربياً ودفعة إماراتيةٌ متقدمةٌ في مسيرةِ بناء المعرفةِ العالميةِ في مجال الفضاء.



وقال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في كلمته بهذه المناسبة: "تابعنا اليوم بسرورٍ وفخرٍ عظيمِ نبأ الإطلاق الناجح لمسبار الأمل الذي نشأت فكرته وتطورت داخل مؤسساتنا السياسية والبحثية الوطنية وجرى تصميمه وتصنيع مكوناته الرئيسة بمشاركةٍ أصيلةٍ فاعلة من نخبةِ كفاءاتٍ وطنيةٍ شابة، نيرةِ العقولِ، رفيعةِ التأهيلِ والتدريبِ، مخلصةٍ، صادقةِ الولاءِ والانتماء".

وأضاف: "أن مسبار الأمل يشكل إضافةٌ نوعيةٌ عاليةُ القيمةِ تزدان بها الصدور ويزدهي بها أبناؤنا وبناتنا ويتفاخرون وتسمو بها هَامَةُ الوطن وتعلو وتترسخ بها مكانة دولتنا مركزًا إقليميًا رائدًا في قطاع الصناعات الفضائية، وبناء الكوادر العلمية المؤهلة في مجال علوم الفضاء عامة وبحوث كوكب المريخ خاصة".

وأعرب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن اعتزازه وتقديره للرسائل الملهمة التي حملها لقاء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع فريق عمل "مسبار الأمل" قبل ساعات قليلة على انطلاق المهمة.

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وأوضح أن "تلك الرسائل منحت أبناءنا الحافز والدافع القوي على المضي قدماً في مهمتهم التاريخية بدأب وعزيمة وإصرار على تحقيق النجاح المنشود".

وأشار إلى أن إنجاز مسبار الأمل بأيادٍ وطنية هو رسالة في غاية الأهمية طالما أكدنا عليها قائلين إن الإيمان بالعلم والاستثمار في طاقات الشباب وقدراتهم وإمكاناتهم هي رهاننا الرابح لكسب معركة صناعة المستقبل ووضع بصماتنا في مسيرة الحضارة الإنسانية.

ووجه رئيس دولة الإمارات التهنئة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى الشعب الإماراتي بمناسبة الإطلاق الناجح لمسبار الأمل.

وقال: "في هذا اليوم نستذكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسين الذين أرسوا الأساس المتين لدولة قادرة على الانطلاق نحو المستقبل في ثقة، والتحية والتقدير لفريق العمل الوطني، وللشركاء الدوليين، ولكل من أسهم في تحقيق هذا الحلم الوطني النبيل.. والدعاء لوطننا ومواطنينا بمزيد من التوفيق".