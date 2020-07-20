ولي عهد ابوظبي: الإمارات تكتب فصولا جديدة من إنجازاتها في الفضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، عن سعادته الغامرة بنجاح إطلاق مسبار الأمل الإماراتي إلى كوكب المريخ.



وكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": بفرحة تغمر قلوبنا وعزة تملأ صدورنا تابعنا بكل فخر واعتزاز لحظة انطلاق "مسبار الأمل" بنجاح إلى المريخ.. اليوم تبدأ الإمارات كتابة فصول جديدة من إنجازاتها وطموحاتها في الفضاء على أيدي شبابها المبدعين.. نبارك لقائدنا وشعبنا هذه اللحظة التاريخية.

وانطلق مسبار الأمل الإماراتي إلى كوكب المريخ، الإثنين، في أول رحلة تاريخية عربية إسلامية من نوعها، على متن الصاروخ "إتش 2 إيه" من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.

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ومن المقرر أن يتم بعد 28 يوماً من الإطلاق استخدام نظام الدفع والتوجيه للمسبار لتوجيهه نحو مدار المريخ حيث تم تصميم نظام الدفع عالي الدقة بمساهمة إماراتية.

ويصل مسبار الأمل - في أول مهمة عربية وإسلامية لاستكشاف الكوكب الأحمر - إلى مدار كوكب المريخ في الربع الأول من العام 2021 بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بالذكرى الخمسين لقيام الاتحاد في رحلة يتوقع أن تستغرق سبعة أشهر يقطع خلالها المسبار 493 مليون كيلومتر.

ويتوج مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" أول مشروع عربي وإسلامي لدراسة الكوكب الأحمر جهدا علميا شارك فيه 200 مهندس ومهندسة من أبناء وبنات الإمارات على مدى الأعوام الستة السابقة وذلك ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.

وحقق خلالها المشروع ومنذ إطلاقه في العام 2014 العديد من الإنجازات العلمية من بينها إنجاز 200 تصميم تكنولوجي علمي جديد، وتصنيع 66 قطعة من مكونات المسبار في الإمارات.