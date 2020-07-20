العويس: "مسبار الأمل" إنجازٌ للتاريخ وستفخر به الأجيال في الإمارات والوطن العربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قال عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع إن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" هو نقطةٌ تاريخيةٌ فاصلة، وإنجازٌ علمي رائد، يرعاه ويدعمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث يشكل ترجمة حقيقية لرؤيةِ سموهِ بأن لا شيء مستحيل، هذا الشعار الذي يحمله المسبار معه إلى الفضاء الخارجي، ونستشهدُ بذلك حين قال صاحب السمو: "مسبار الأمل ترجمة لثقافة اللامستحيل التي كرستها دولة الإمارات منذ قيامها وتمارسها فكراً وعملاً ومسيرةً.



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وأضاف: رغم التحديات التي فرضتها الأوضاع الحالية الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد–19»، إلا أن انطلاق "مسبار الأمل" بموعده المحدد، يؤكد أن التزام الإمارات بالتوقيت، هو منهج قيادتنا الرشيدة وفلسفتها في جميع خططها ومشاريعها، كما يعكس أحد نجاحات الدولة في التعامل مع جائحة كورونا، من خلال تحقيق إنجاز جديد ومشرف على المستوى العالمي.

وختم قائلاً: إن مسبار الأمل إنجازٌ سيبقى للتاريخ وستفخر به الأجيال في الإمارات والوطن العربي، وهو بقدر كونه رسالة أمل وفخر عربية، إلا أنه أيضاً يعد مشروعاً علمياً له غاياته وأهدافه، ومنها تأهيل الخبرات وتعزيز القدرات العربية في قطاع الفضاء الحيوي، كما تتجلى أهداف هذه المهمة الوطنية في بناء موارد بشرية إماراتية عالية الكفاءة في مجال تكنولوجيا الفضاء، وتطوير المعرفة والأبحاث العلمية والتطبيقات الفضائية التي تعود بالنفع على البشرية جمعاء، فضلاً عن التأسيس لاقتصادٍ مستدامٍ مبنيٍ على المعرفة وتعزيز التنويع وتشجيع الابتكار، إلى جانب توفير ثروة من البيانات العلمية غير المسبوقة، التي ستشكل إرثاً للمجتمع العلمي في كل أنحاء العالم.