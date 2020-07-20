حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد جعل حكومة دبي أسعد بيئة عمل في العالم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي أهمية تجسيد رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،برفع مستوى سعادة الموظفين لدى عموم حكومة دبي بما يسهم في خلق بيئة عمل مريحة ومحفزة على الإنتاج ومشجعة على التميز في تقديم مختلف أشكال الخدمات بما يعود بالنفع على الموظف الحكومي والمجتمع بصورة عامة، وقال سموه: «نتقدم بثبات نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في جعل حكومة دبي أسعد بيئة عمل في العالم».



واعتمد نتائج دراسة مؤشر سعادة موظفي حكومة دبي للعام 2019، والمنصة الإلكترونية التي تتضمن نتائج المؤشر لجميع الجهات الحكومية ويجريها برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي في دبي، حيث جاءت نسبة متوسط سعادة الموظفين عند 85%، ووصلت أعلى نسبة للسعادة بين الموظفين عند 97.1%.

جاء ذلك خلال اجتماعه بفريق عمل برنامج دبي للتميز الحكومي أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، حيث اطلع خلال الاجتماع على التقرير التفصيلي والمنصة الإلكترونية لنتائج الدراسة. بحضور معالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، والدكتور هزاع النعيمي المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، وفريق البرنامج.

ووجه ولي عهد دبي بمشاركة التقارير النهائية لكل جهة حكومية للعمل بشكل فوري على الاستفادة من مضامينها في برامج ومبادرات تنعكس على تحسين السعادة المؤسسية، بما في ذلك سعادة الموظفين، كما وجّه سموه الجهات الـ 10 الأخيرة بضرورة البدء الفوري في العمل على تطوير أدائها ومضاعفة جهودها لمواكبة متطلبات التميز وتحقيق الإنجاز المطلوب. كذلك وجه سموه بإجراء الدراسة للعام 2020 للوقوف على مدى سعادة موظفي حكومة دبي ومدى جودة بيئة العمل وضمانها لسلامة الموظفين، وفقاً لمعايير الدراسة، مع الأخذ في الاعتبار التعديلات التي أجرتها كل جهة حكومية على السياسات والإجراءات المرتبطة بالموظفين أثناء وبعد أزمة «كوفيد-19».

وقال ولي عهد دبي: «في مطلع عام 2019، وجهت بمواصلة العمل على تحسين نتيجة مؤشر سعادة الموظفين في حكومة دبي، لأن سعادة موظفينا من أولويات حكومتنا، وهي من متطلبات تحقيق السعادة للمجتمع، واليوم نحن بصدد بداية مرحلة جديدة لنواصل تحقيق تقدم نوعي في ملف السعادة المؤسسية، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي رسّخ مفهوم السعادة كقيمة أساسية من قيم العمل. اليوم بلغت نسبة متوسط سعادة موظفينا 85%، وهو ما يعكس مدى رضا وارتياح موظفي حكومة دبي ضمن مختلف المواقع وعلى تنوع المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم».

وأضاف: «يسرني أن يكون العمل بروح الفريق الواحد هو أحد أسس هذه السعادة، فكل شيء ممكن ولا مكان للمستحيل بين مفردات عمل حكومة دبي».

وأضاف: «سعيد بحصول مؤشر الولاء الوظيفي على أعلى نسبة تقييم، وهذا يطمئننا أننا نسير على الطريق السليم، والشكر موصول لفريق عمل حكومة دبي على جهودهم المستمرة، على الجميع مواصلة العمل يداً بيد والتعاون لتكون حكومة دبي أسعد بيئة عمل في العالم، كما أرادها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأهنئ أصحاب المراكز الـ 3 الأولى: مركز دبي للإحصاء والنيابة العامة والقيادة العامة لشرطة دبي، ورسالتي لهم أننا نسعى لتحقيق سعادة موظفينا لضمان تحقيق سعادة المجتمع».

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وشدد على ضرورة مواكبة تطلعات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، مشيراً إلى أننا بصدد بداية مرحلة جديدة لنواصل تحقيق تقدم نوعي في ملف السعادة المؤسسية.

وأضاف في تغريدات نشرها عبر حسابه في «تويتر»: «اعتمدت نتائج دراسة مؤشر سعادة موظفي حكومة دبي لعام 2019، والمنصة الإلكترونية لنتائج المؤشر لجميع الجهات الحكومية، نتقدم بثبات نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في جعل حكومة دبي أسعد بيئة عمل في العالم، الموظف السعيد أساس المجتمع السعيد وسعادة الاثنين تتصدر أولوياتنا، أهنئ مركز دبي للإحصاء والنيابة العامة في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وننتظر من أصحاب المراكز العشرة الأخيرة البدء الفوري في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة تطوير بيئة العمل وتلبية تطلعات موظفيهم وضمان مقومات السعادة والسلامة لهم».

واختتم: «نقدّر جهود برنامج دبي للتميز الحكومي والأمانة العامة للمجلس التنفيذي على الدراسة التي أعدها البرنامج طوال 15 عاماً... حريصون على تهيئة أفضل مناخ يشجع الموظف على مضاعفة العمل لمواكبة روح دبي الوثابة نحو الأفضل والأحسن دائماً، فالجميع شريك في ترسيخ أسس النجاح والحفاظ على استدامته».

ويقوم برنامج دبي للتميز الحكومي بإجراء دراسة لقياس مؤشر السعادة لموظفي حكومة دبي منذ أكثر من 15 عاماً، وحقق المؤشر تطوراً إيجابياً مطرداً مقارنة بأفضل الممارسات على الصعيد العالمي، كما يتضح في الشكل البياني الذي يظهر تطور متوسط نتائج سعادة موظفي حكومة دبي «من 1000 نقطة» منذ عام 2004 وحتى عام 2019.

تطور

ويعكس التطور في نتائج دراسة سعادة الموظفين حرص جهات حكومة دبي على العمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم واتباع ما ورد من توجيه في مقولة سموه: «لابد من تحقيق السعادة لموظفيك، حتى يستطيعوا تحقيق السعادة للمجتمع»، إذ تقوم الجهات الحكومية في دبي بالعديد من المبادرات الهادفة لتحسين مستوى سعادة موظفيها على ضوء نتائج هذه الدراسة كل عام.

كما يقوم برنامج دبي للتميز الحكومي سنوياً بتطوير معايير دراسة سعادة موظفي حكومة دبي وفقاً لأفضل الممارسات في هذا المجال، وبالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وفرق العمل المعنية بسعادة الموظفين لدى الجهات الحكومية. كما يتم توفير تقرير بنتائج الدراسة لكل جهة حكومية إضافة إلى تقرير شامل على مستوى حكومة دبي يتم تقديمه للمجلس التنفيذي ولدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ضمن التقارير القطاعية الصادرة من تقييم منظومة التميز الحكومي للاستفادة منه في تطوير مبادرات وسياسات للموارد البشرية على مستوى حكومة دبي.

مؤشرات

وتتضمن دراسة مؤشر سعادة موظفي حكومة دبي 4 مؤشرات فرعية هي: «الإيجابية في العمل، ويتضمن معايير مثل التقدير والثناء من قيادة الجهات على العمل الجيد والابتكار ومدى حرص الجهات على الموازنة بين الحياة الشخصية للموظفين ومتطلبات العمل، ومؤشر الرضا، ويتضمن معايير مثل توفر فرص للتقدم والنمو الوظيفي والتقييم الوظيفي العادل وتوفير الموارد والأنظمة اللازمة للعمل ووضوح الصلاحيات والمسؤوليات وخدمات إدارة الموارد البشرية، ومؤشر التناغم، ويتضمن معايير مثل التواصل بين القيادة والموظفين والشفافية في التعامل ووضوح السياسات والقرارات والتمكين والمشاركة في صنع القرار، ومؤشر الولاء، ويتضمن معايير مثل الشعور بالأمان الوظيفي والانتماء للجهة الحكومية والرغبة في الاستمرار بالعمل فيها».