حاكم الفجيرة يستقبل ضابطاً تميز في كلية القيادة والأركان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

استقبل الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصره بالرميلة، المقدم ركن طيار مروان أحمد الظنحاني، الحائز المركز الأول في الدورة الـ 29 في كلية القيادة والأركان المشتركة. وقدم سموه التهنئة للظنحاني على تفوقه في كلية القيادة والأركان المشتركة، وبارك له مسيرته على درب التفوق واكتساب المزيد من الخبرات العملية، متمنياً له النجاح وبذل المزيد من الجهود والمثابرة لأداء واجباته ومهامه العملية بكل كفاءة واقتدار إلى جانب إخوانه من حماة الوطن، للمحافظة على سمعة وطنهم وقواتهم المسلحة.

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وقدم المقدم ركن طيار مروان أحمد الظنحاني الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، لدعمه الدائم لأبنائه في القوات المسلحة، وتعزيز ثقتهم لتحمل مسؤولياتهم المستقبلية، كقادة وضباط يخدمون وطنهم بكل شجاعة وفي كل الظروف.

حضر اللقاء، الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة.