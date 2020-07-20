قطع المياه عن قرى مركز بلبيس في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أعلنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، بالشرقية، برئاسة اللواء سامي علام، رئيس المدينة، عن قطع المياه لمدة ست ساعات، عن كافة المناطق القرى والوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز؛ لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لمحطة المياه المرشحة بالمدينة.

ومن المُقرر أن تكون فترة الانقطاع من التاسعة مساء اليوم الاثنين، ولمدة ست ساعات، حتى الثالثة من صباح غدًا الثلاثاء؛ وذلك ضمن إجراءات الصيانة الشهرية لمحطة المياه المرشحة.