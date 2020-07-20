بروتوكول تعاون بين التعليم العالي والاتصالات لميكنة الاختبارات الجامعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

وقع خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون بين الوزارتين، لتنفيـذ مشـروع منظومـة الاختبارات المميكنـة وتطبيقـات الجامعـات الذكيـة وتطوير البنية التحتية والنظم التكنولوجية بوزارة التعليـم العالـي والبحث العلمـي.

وقال بيان من وزارة الاتصالات اليوم الاثنين إن مدة العمل بالبروتوكول تبلغ خمس سنوات، بتكلفة إجمالية ٤.٧ مليار حنيه.

ويشتمل البروتوكول 11 مشروعًا، حيث سيتم التعاون بين الوزارتين في إتاحة تطبيقات الجامعات الذكية؛ وتطبيق نظام إدارة التعليم " LMS "؛ وتنفيذ مبادرة المحتوى التعليمي الإبداعي، وتطبيق نظم المتابعة للمشروعات القومية، وإتاحة تطبيقات ربط الحضانات وأسرة الرعاية المركزية وبنوك الدم بالمستشفيات الجامعية.

كما ينص البروتوكول على التعاون في المجتمعات التكنولوجية، وإنشاء معامل متخصصة في تكنولوجيا إنترنت الأشياء بالجامعات، بالإضافة إلى ميكنة الخدمات بقطاعي التعليم والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحسب البيان.

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وقال وزير التعليم في البيان إن البروتوكول يعد ترجمة لتوجهات الحكومة تجاه التحول الرقمي، ويأتي تماشيًا مع إستراتيجية الوزارة التي ترتكز على تنفيذ مشروعات تطوير قدرات التحول الرقمي.

كما أكد على ضرورة تفعيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للطلاب والمتمثلة في رفع المقررات، وإجراء الاختبارات الشهرية إلكترونيا.

وقال وزير الاتصالات إن هذا البروتوكول يأتي لتعزيز التعاون المشترك بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي واستكمال المشروعات التي يتم تنفيذها؛ بهدف تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات رقمية وتطوير البنية التحتية للاتصالات بها لتلبية متطلباتها في تحقيق التحول الرقمي.

وأضاف أن البروتوكول يهدف للتعاون في تطوير النظم التكنولوجية بوزارة التعليم العالي لتمكينها من تقديم خدمات رقمية متميزة وذلك في إطار تضافر جهود قطاعات الدولة لبناء مصر الرقمية.