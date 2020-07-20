محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، حملة، اليوم الاثنين، على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين.
وأسفرت الحملة عن ضبط 200 كيلوجرام من اللحوم الاسترالية عليها بطاقتي وصف بتاريخين مختلفين الصلاحية والإنتاج بالمخالفة لأحكام قانون الغش التجاري، وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
كما جرى ضبط أحد محال الجزارة بشارع صفية زغلول لنفس ذات المخالفة وبداخله 110 كيلو من اللحوم الضاني الاسترالية، وجرى أيضا التحفظ على الكميات المضبوطة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط محال جزارة تبيع لحوما عليها أكثر من تاريخ صلاحية في بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.