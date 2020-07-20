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مقتل جنديين هولنديين فى تحطم مروحية في البحر

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أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندية، اليوم الاثنين، مقتل جنديين هولنديين بتحطم وسقوط مروحية في البحر بالقرب من أروبا ،حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

 ووفقا لمعلومات الهيئة، تحطمت المروحية وسقطت في البحر خلال قيامها برحلة بعد ظهر يوم 19 يوليو بالتوقيت المحلي، بين أروبا وكوراكاو، وهما كيانان يتمتعان بالحكم الذاتي في منطقة البحر الكاريبي، ويعتبران جزءا من مملكة هولندا.

وكانت المروحية تقل أربعة أشخاص، وتم إنقاذ اثنين منهم ولم يصابا بأذى. وقتل الاثنان الآخران.

وقال روب باور قائد القوات المسلحة الهولندية، إن الحديث يدور عن امرأة

تبلغ من العمر 34 عاما ورجل يبلغ من العمر 33 عاما. ولم يذكر أية تفاصيل أخرى، وفقط أشار إلى أن  الحادث وقع على بعد 12.5 كم من الساحل.

وبدأ الجيش الهولندي تحقيقاته في المأساة.

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وكانت الخارجية الهولندية  قد فتحت ،يوم الجمعة، تحقيق مستقل في عدم إغلاق الحكومة الأوكرانية المجال الجوي فوق منطقة النزاع في دونباس ودوره المحتمل في تحطم طائرة الركاب الماليزية عام 2014.

وصرح ممثل عن الخارجية الهولندية لوكالة

"نوفوستي" الروسية بأن "مؤسسة سلامة الطيران" غير الحكومية التي مقرها في الولايات المتحدة تتولى إدارة التحقيق.

وأوضحت النيابة الهولندية للوكالة الروسية أن التحقيق الجديد يجري بشكل منفصل عن المحاكمة الدولية بشأن الكارثة.

وسبق أن أكد المحامي الهولندي، باوديفين فان إيك، الذي يمثل المواطن الروسي أوليغ بولاتوف المتهم في القضية، الشهر الماضي، أن حكومة أمستردام وافقت على التحقيق في قرار كييف عدم إغلاق المجال الجوي فوق جنوب شرقي أوكرانيا أمام الطيران المدني مع بداية النزاع المسلح في المنطقة في مارس 2014.

ونقل المحامي عن وثائق برلمانية نصها على أن مثل هذا التحقيق قد يستغرق أربعة-ستة أشهر، لكنه قد يستمر لفترة أطول بفعل الصعوبات الناجمة عن جائحة .

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