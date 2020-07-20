وصول الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية إلى فرنسا

أعلن وزير خارجية كندا فرانسوا-فيليب شامبين وصول الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطت في يناير في طهران، مما أدى إلى مقتل 176 شخصًا كانوا على متنها، إلى باريس، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأضاف الوزير في تغريدة له أمس الأحد أنه من المتوقع نقل الصندوقين إلى الوكالة الفرنسية لحوادث الطيران "بي.إي.إيه" اليوم الإثنين.

وكانت إيران قد ذكرت السبت أنها أرسلت

الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي أسقطتها بطريق الخطأ، إلى فرنسا لتحليلهما.

يذكر أن إيرانيين كانوا بين ضحايا الكارثة يحملون جنسية مزدوجة، بينهم 63 شخصا يحملون الجنسية الكندية، إلا أن طهران قالت إنها لا تعترف بالجنسية المزدوجة وتعتبر المواطنين مزدوجي الجنسية الذين قتلوا في تحطم الطائرة مواطنين إيرانيين.

ومنذ يناير طالبت كندا طهران بتسليم صندوقي

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الطائرة الأوكرانية الأسودين لإحدى الدول المتمتعة بالتقنيات اللازمة لفك تشفيرهما.

وأعلنت السلطات الإيرانية اليوم عن تسليمها إلى فرنسا الصندوق الأسود العائد إلى طائرة الركاب الأوكرانية التي تم إسقاطها قرب طهران في يناير الماضي.

وأكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية، محسن بهاروند، أن مسؤولين من هيئة الطيران المدني الإيرانية برفقة أحد القضاة

نقلوا الصندوق الأسود إلى باريس يوم أمس الجمعة، على أن يبدأ الخبراء تحليل بياناته الإثنين المقبل.

وشكر الدبلوماسي الإيراني الحكومة الفرنسية على "ما أبدته من تعاون في هذا الصدد".