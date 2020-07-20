زعيم كوريا الشمالية يستبدل مسئولين خلال تفقده مستشفى بيونج يانج

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الإثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون قام بزيارة تفقدية إلى موقع بناء مستشفى بيونج يانج العام، وانتقد القصور وعدم المبالاة في أداء بعض المسئولين في تنفيذ عمليات البناء، وأمر باستبدالهم، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ووجه الزعيم كيم بأن تنتهي عمليات البناء للمستشفى حتى يوم 10 أكتوبر المقبل بحلول الذكرى السنوية

الـ75 لتأسيس حزب العمال الحاكم، وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم.

وكان كيم شارك في مراسم وضع حجر الأساس لهذا المستشفى في مارس الماضي.

وذكرت الوكالة أن الزعيم أشار إلى مشاكل خطيرة في المشروع بعد الاستماع لتقرير مفصل عن الوضع العام لعمليات البناء من فريق العمل.

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وأوضح كيم أن فريق العمل ينفذ عمليات البناء بصورة عشوائية بدون ميزانية للمشروع حتى الآن الذي تم إعداده بشكل صحيح.

وأشار إلى أن المشروع ينحرف بصورة خطيرة عن سياسة الحزب في توريد المعدات والمواد، ووبخ فريق العمل بشدة لإثقاله كاهل الشعب بتشجيع كل أنواع الدعم المعني بالمشروع.

وأمر الزعيم جهات معنية في اللجنة المركزية لحزب العمال بإجراء تحقيق مع فريق العمل في المشروع واستبدال جميع المسؤولين.

وكان برفقة كيم، نائب رئيس اللجنة المركزية بارك بونغ-جو، ورئيس الوزراء كيم جيه-ريونغ وغيرهما.