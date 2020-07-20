رئيس الحكومة العراقية يطمئن على صحة الملك سلمان

قال مكتب رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، أن الكاظمي تلقى"بتضامن وتفاعل أخوي" نبأ تعرض الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لوعكة صحية طارئة، وتقرر تأجيل الزيارة إلى أقرب موعد ممكن، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وذكر بيان حكومي، "مع وجود موعد مسبق لزيارة الكاظمي الى المملكة العربية السعودية الشقيقة، تقرر تأجيل الزيارة إلى أقرب موعد ممكن يتفق عليه

الجانبان".

ونقل البيان عن الكاظمي تأكيده في اتصال هاتفي مع ولي العهد محمد بن سلمان "تمنياته الحارة للملك سلمان بن عبد العزيز بموفور الصحة والسلامة وللشعب السعودي الشقيق دوام الازدهار والسلام".

أعلن الديوان الملكي السعودي، منذ قليل، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، دخل مستشفى الملك فيصل

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التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

واختتم بيان الديوان الملكي السعودي: "حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وصل مساء اليوم الأحد وفد عراقي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية والنفط علي عبد الأمير علاوي إلى العاصمة السعودية الرياض.

ويمهد هذا الوفد إلى زيارة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الإثنين إلى العاصمة السعودية الرياض في أول زيارة خارجية له منذ تصويت البرلمان على حكومته.