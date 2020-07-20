المكسيك.. 296 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 296 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات في البلاد إلى 39184 شخصًا.
شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - تسجيل 5311 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد المصابين في المكسيك منذ بداية تفشي الفيروس إلى 344224 شخصًا.
كما أعلنت السلطات - حسبما نقلت
كان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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