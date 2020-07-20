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23 ألفًا و529 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البرازيل

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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 23 ألفًا و529 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى مليونين و98 ألفًا و389 حالة إصابة.


وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن السلطات سجلت أيضا 716 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس لترتفع حصيلة الوفيات في البرازيل إلى 79 ألفًا و488 حالة.


يشار إلى أن أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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