إيران تعدم محمود موسوي مجد “الواشي” بأماكن تنقل سليماني

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وأعدمت السلطات الإيرانية موسوي الذي زعمت انه يتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك المساعدة على تحديد موقع قاسم سليماني الذي قتل بضربة نفّذتها طائرة أميركية مسيرة مطلع العام قرب مطار بغداد الدولي.
وجاء في بيان موقع “ميزان أونلاين” المرتبط بالسلطة القضائية أنه “تم تنفيذ الحكم الصادر بحق محمود موسوي مجد صباح الاثنين بتهمة التجسس لتغلق بذلك قضية خيانته لبلده إلى الأبد”.
وانتشرت صور مجد على حسابات إيرانية، ويظهر في بعضها واقفا خلف سليماني.
وفي 14 يوليو الفائت، أعلن القضاء الإيراني إعدام موظف سابق بوزارة الدفاع بعد أن أدين بـ “التجسس” لصالح المخابرات الأميركية، وفق وكالات أنباء محلية.
ويواجه القضاء الإيراني اتهامات بإجراء محاكمات غير عادلة، حيث يستخدم تهما مثل التجسس لصالح الولايات المتحدة أو دول أخرى لتنفيذ أحكام الإعدام.
وتعد إيران من أكثر دول العالم إصدارا وتنفيذا لأحكام الإعدام سنويا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.