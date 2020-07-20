كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تحطم مروحية في هولندا ومقتل جنديين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الهولندية، عن مقتل جنديين بتحطم وسقوط مروحية في البحر بالقرب من أروبا، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون، اليوم الاثنين.

وقد تحطمت المروحية وسقطت في البحر خلال قيامها برحلة بعد ظهر يوم 19 يوليو بالتوقيت المحلي، بين أروبا وكوراكاو، وهما كيانان يتمتعان بالحكم الذاتي في منطقة البحر الكاريبي، ويعتبران جزءا من مملكة هولندا.

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وكشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندية، أن المروحية كانت تقل أربعة أشخاص، وتم إنقاذ اثنين منهم ولم يصابا بأذى. وقتل الاثنان الآخران.

ونقلت عن روب باور قائد القوات المسلحة الهولندية، قوله إن الحديث يدور عن امرأة تبلغ من العمر 34 عاما ورجل يبلغ من العمر 33 عاما. ولم يذكر أية تفاصيل أخرى، وفقط أشار إلى أن الحادث وقع على بعد 12.5 كم من الساحل.

وبدأ الجيش الهولندي تحقيقاته في المأساة.