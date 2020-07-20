كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر رغم إصابته بكورونا.. رئيس البرازيل يحيي حشدًا من أنصاره بقصره الرئاسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر بث مباشر على صفحة رئيس البرازيل اليميني المتطرف، يير بولسونارو، على فيسبوك فيديو للرئيس يتمشي على أرض قصره الرئاسي بعد ظهر الأحد واستقبل حشدًا من المؤيدين.

بينما كان بولسونارو يرتدي قناعًا، كان يحيط به عن كثب عدد من المساعدين الذين لا يبدو أنهم يحافظون باستمرار على مسافة اجتماعية كبيرة منه. كما قام بازالة قناعه بشكل متكرر أثناء التحدث، حتي عندما كان المساعدون في الجوار.

تم فصل المؤيدين عن الرئيس بقناة مياه صغيرة، لكن عبر شخصين إلى جانب بولسونارو. كما ساعد أحد الرجال رجلًا آخر، يبدو أنه يعاني من إعاقة جسدية، على المشي بالقرب من الرئيس لتحيته.

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خلال الوباء، أيد بولسونارو مرارًا استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين، على الرغم من أن الجمعية البرازيلية للأمراض المعدية أصدرت تقريرًا يوم الجمعة يدعو المهنيين الطبيين إلى التوقف عن استخدام الدواء لمرضى Covid-19. لكنه اوضح إنه تناوله منذ ظهور نتيجة اختباره الإيجابية لفيروس كورونا الجديد.

وقد أبلغت وزارة الصحة البرازيلية عن 23،529 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي الجديد يوم الأحد، وبذلك يصل إجمالي البلاد إلى 2،098،389 حالة.

كما أبلغت وزارة الصحة عن 716 حالة وفاة جديدة من طراز Covid-19، مما رفع عدد القتلى في البلاد إلى 79488.

