كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الاطباء يطالبون حاكم ولاية أريزونا الأمريكية بعدم إعادة فتح المدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع 87 طبيبًا رسالة الي حاكم ولاية أريزونا دوج دوسي يحثونه فيها على عدم إعادة فتح المدارس حتى أكتوبر على الأقل. فقد أشار دوسي إلى أنه سيتخذ قرارًا بشأن إعادة فتح المدرسة الأسبوع المقبل.

وقالت الرسالة "نحن مجموعة من مقدمي الرعاية الصحية من جميع أنحاء ولاية أريزونا العظيمة. والكثير منا أيضا آباء لأطفال في سن المدرسة.. ونتشارك في قلق مشترك: أن الضغط الهائل للعودة إلى التعليم الشخصي في أغسطس غير حكيم وخطير نظرًا لانتشار COVID-19 غير المنضبط في مجتمعنا".

عندما أغلق المحافظ المدارس وأصدر أمرًا أكثر أمانًا للبقاء في المنزل في 30 مارس، كان هناك حوالي 1000 حالة إيجابية في الأسبوع. سجلت ولاية أريزونا الأسبوع الماضي حوالي 26000 حالة إصابة.

حاليا، متوسط معدل النتائج الإيجابية لمدة سبعة أيام هو الأعلى في البلاد بنسبة 24.4٪.

