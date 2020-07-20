كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر فيكتوريا الأسترالية تسجل 275 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الاسترالي دانيال اندروز في مؤتمر صحفي اليوم أن ولاية فيكتوريا الأسترالية أبلغت عن 275 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي في اليوم الماضي، ومعظمها لا يزال قيد التحقيق.

من أصل 275 حالة جديدة، تم ربط 28 حالة تفشي معروفة، بينما لا تزال السلطات الفيكتورية تنظر في 247 حالة.

أعلن أندروز أيضًا أنه توفيت امرأة في الثمانينيات من عمرها بسبب Covid-19، مما رفع عدد القتلى في فيكتوريا إلى 35 شخص.

واضاف إن عدد المرضى المرتبطين بالفيروس التاجي في المستشفيات في فيكتوريا ارتفع إلى 147 مع دخول 31 شخص لوحدة العناية المركزة.

في 8 يوليو، عادت متروبوليتان ملبورن وميشيل شاير، وهي منطقة إقليمية في فيكتوريا، إلى إغلاق المرحلة الثالثة لمدة ستة أسابيع وسط ارتفاع في الحالات.

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لا يُسمح للأشخاص بمغادرة منازلهم إلا لشراء الطعام أو الذهاب إلى العمل أو تلقي أو تقديم الرعاية والتمارين الرياضية، وفقًا لحكومة فيكتوريا.

وفي الوقت نفسه، يواصل تفشي وباء الفيروس التاجي في المكسيك الارتفاع، مع اقتراب عدد القتلى في البلاد الآن من 40.000 شخص.

وقد أفادت وزارة الصحة وفاة 296 شخصا بسبب فيروس كورونا الجديد في الـ 24 ساعة الماضية يوم الأحد. وقد توفي حتى الآن 39184 شخصًا بسبب الفيروس التاجي منذ بدء الوباء.

كما أعلنت السلطات المكسيكية عن 5.311 اصابة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد يوم الأحد، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 342424.