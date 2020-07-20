كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر المكسيك تسجل 300 وفاة بسبب كورونا في يوم واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل تفشي وباء الفيروس التاجي في المكسيك الارتفاع، مع اقتراب عدد القتلى في البلاد الآن من 40.000 شخص.

وقد أفادت وزارة الصحة وفاة 296 شخصا بسبب فيروس كورونا الجديد في الـ 24 ساعة الماضية يوم الأحد. وقد توفي حتى الآن 39184 شخصًا بسبب الفيروس التاجي منذ بدء الوباء.

كما أعلنت السلطات المكسيكية عن 5.311 اصابة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد يوم الأحد، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 342424.

وعلي صعيد آخر، تنبأت فرق عمل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بوفاة أكثر من 157000 شخص بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة بحلول 8 أغسطس، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

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تعتمد التوقعات الوطنية لهذا الأسبوع على 24 تجربة فردية اجرتها مؤسسات وباحثين خارجيين. وتنبأت التوقعات الجديدة، التي نشرت يوم الأربعاء، 157204 حالة وفاة بحلول 8 أغسطس، مع نطاق احتمالية وفاة من 149957 إلى 168305 شخص.

وتقول مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها على موقعها الإلكتروني للتنبؤات: "تشير توقعات المجموعة على مستوى الولاية إلى أن عدد الوفيات الجديدة على مدى الأسابيع الأربعة المقبلة سيتجاوز على الأرجح العدد المبلغ عنه خلال الأسابيع الأربعة الماضية في 22 ولاية وإقليمين".

"تشمل الولايات ذات الاحتمال الأكبر لعدد أكبر من الوفيات: أريزونا وفلوريدا وإيداهو ومونتانا وأوكلاهوما وساوث كارولينا وتينيسي وتكساس ويوتا وجزر فيرجن ووست فرجينيا."

على عكس بعض النماذج الفردية، لا تقدم توقعات مجموعة CDC سوى توقعات لمدة شهر تقريبًا في المستقبل. وتوقعت المجموعة السابقة، التي نشرت يوم الخميس الماضي، ما يقرب من 147000 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا بحلول 1 أغسطس.

