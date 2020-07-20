كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر خبير دولي يكشف علاقة سد النهضة بإغلاق محطات المياه بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انحسار مفاجئ لمياه النيل تسبب في إغلاق بعض محاطت المياه بالسودان، في وقت أكد بعض المحللين السياسيين أن إثيوبيا بدأت باحتجاز المياه تمهيدا لمليء سد النهضة.



وقال مدير عام الهيئة، أنور السادات الحاج، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن محطات الصالحة (أ) و(ب) وبيت المال وشمال بحري وأم كتي والشجرة خرجت عن الخدمة جراء الانحسار المفاجئ للنيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل، موضحا أن الهيئة أبلغت إدارة الخزانات بخروج محطاتها عن الخدمة للانحسار المفاجئ للنيل.



وحول تفاصيل الأمر، قال خبير المياه الدولي الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد الطبيعية بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، أستاذ الجيولوجيا والموارد الطبيعية بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، أن السبب في >لك هو تأخر فيضان يوليو، في السودان، موضحا أن تعلية اثيوبيا للممر الأوسط من سد النهضة من 40م الى 70م، أدى لتكوين بحيرة طوال الأسابيع الثلاثة الماضية سعتها 5 مليار م3، بعدها خلال يوم أو يومين سوف تتدفق مياه الفيضان بغزارة من أعلى الممر الأوسط بمتوسط 500 مليون م3 يوميا. وحول تفاصيل الأمر، قال خبير المياه الدولي الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد الطبيعية بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، أستاذ الجيولوجيا والموارد الطبيعية بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، أن السبب في >لك هو تأخر فيضان يوليو، في السودان، موضحا أن تعلية اثيوبيا للممر الأوسط من سد النهضة من 40م الى 70م، أدى لتكوين بحيرة طوال الأسابيع الثلاثة الماضية سعتها 5 مليار م3، بعدها خلال يوم أو يومين سوف تتدفق مياه الفيضان بغزارة من أعلى الممر الأوسط بمتوسط 500 مليون م3 يوميا. وأضاف في تصريح خاص:"السودان به خزان الروصيرص (7 مليار م3) وسنار (مليار م3) وجبل الأولياء (3 مليار م3) على النيلين الأزرق والأبيض قبل الخرطوم لتنظيم حركة مياه الرى ومياه الشرب"، ورغم توفر الكفاءات العالية من مهندسى المياه فى السودان إلا أنه يبدو أن الأحداث الداخلية شغلت بعض المسئولين فى التنسيق الجيد لتوفير المياه فى ظل مايجرى فى سد النهضة.

وذكر أنه من المتوقع حدوث موسم أمطار مرتفع وفيضان النيلين الأبيض والأزرق خلال الأيام القادمة وعلى مدار الشهر القادم.



وذكر أن انخفاض مخزون سد الروصيرص، الذي تم الانتهاء منه عام 1966 بارتفاع 68م وطول 12.5 كم وسعة تخزينية 3.4 مليار م3 عند ارتفاع 485م، ونظرا لترسيب الطمى به بنسبة 50%، فقد تم رفعه 10 أمتار عام 2013 ليصل ارتفاعه الى 78م وطول 25 كم ليصبح أطول سد فى العالم من هذا النوع نظرا لقلة الارتفاعات، وسعة تخزينية 7.4 مليار م3 وكهرباء 420 ميجاوات.

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وبين أن زيادة ارتفاع الممر الأوسط فى سد النهضة من 40 الى 70 م أدى إلى حجز فيضان الثلاثة أسابيع الأولى من يوليو بمقدار 5 مليار م3 مما أدى إلى انخفاض المخزون المائى فى خزان سد الروصيرص كما يظهر ذلك من مقارنة آخر صورة فضائية 18 يوليو 2020 بمثيلتها العام الماضى.



وأوضح انه من المتوقع أن تفيض المياه من أعلى الممر خلال يوم أو يومين بعد تكوين بحيرة من 5 مليارات متر مكعب من المياه، لذا على السودان الاستعداد لاستقبال فيضان هذا العام الذى يبدأ متأخرا ثلاثة أسابيع بسبب ارتفاع الممر الأوسط.

وأكد أن جميع مياه الفيضانات القادمة حتى شهر أكتوبر المقبل سوف تمر، مشيرا إلى أن هناك خطوة واحدة تكشف نوايا إثيوبيا، فإن فتحت البوابات الأربعة سوف تمر الخمسة مليارات خلال 3 أشهر، واذا أغلقتها فانها تعتبر جزءًا من الملء الأول لخزان سد النهضة.



وأشار شراقي إلى أن تلك الأزمة حدثت بسبب خطأ الحكومة السودانية فى ادارة المياه، فهم لم ياخ>وا في الحسبان تأخر وصول مياه الامطار بسبب سد النهضة، فانخفض منسوب النيل عن مستوى بعض مآخذ مياه الشرب.



وأوضح أنه تم اطلاق جزء من خزان الروصيرص ولكن المسافة ٤٥٠ كم والمياه تحتاج يومين الى أن تصل الى الخرطوم.

