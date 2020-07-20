كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تقارير: انضمت ديزني إلى مقاطعة الإعلانات على منصة فيسبوك

بحسب ما ورد في تقارير فإن شركة والت ديزني قد انضمت إلى القائمة الطويلة للشركات التي تضغط على فيسبوك للسيطرة على منصتها. كشف تقرير يوم الأحد في صحيفة وول ستريت جورنال أن ديزني “خفّضت بشكل كبير” إنفاقها الإعلاني على Facebook Inc وانستجرام، الذي تمتلكه فيسبوك أيضًا.

كما يشير تقرير WSJ نفسه، نقلاً عن بيانات من شركة الأبحاث Pathmetrics، أن شركة ديزني كانت من كبار المعلنين على فيسبوك في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من عام 2020. لذلك، في حين أن الكثير من الشركات الكبرى الأخرى قد اتخذت بالفعل خطوات مماثلة – بما في ذلك Starbucks وVerizon ومايكروسوفت – فلا يزال هذا يمثل ضربة قوية للشبكة الاجتماعية فيسبوك.

لأسابيع، شجعت مجموعات مثل NAACP وADL، بالإضافة إلى حركة Stop Hate For Profit، الشركات من جميع الأحجام على ممارسة الضغط على فيسبوك من حيث يؤلمها. إنه جزء من جهد لدفع النظام الأساسي نحو تغيير ما كان إلى حد كبير موقف عدم التدخل عندما يتعلق الأمر بمهام الشرطة وسلوك المستخدم.

وجاء في بيان مهمة Stop Hate For Profit: “لقد سمحوا بالتحريض على العنف ضد المتظاهرين الذين يقاتلون من أجل العدالة العرقية في أمريكا في أعقاب جورج فلويد، برونا تايلور، توني ماكداد، أحمد أربيري، رايشارد بروكس وغيرهم الكثير”.

Advertisements

في وقت سابق من شهر يوليو، تحركت الشركة لإغلاق شبكة من أصحاب المهرجين الذين تربطهم صلات بمجموعة كراهية براود بويز وحليف دونالد ترامب روجر ستون. في خطوة مماثلة، تم إغلاق حساب Stone’s على انستجرام أيضًا. ينظر فيسبوك أيضًا إلى تعتيم الإعلانات السياسية في الأيام التي سبقت الانتخابات الأمريكية في نوفمبر (على الرغم من أن هذه الخطوة أكثر تشكيكًا قليلاً).

يبدو أن وقفة ديزني التي تم الإبلاغ عنها مؤخرًا تنطبق بشكل خاص على الإنفاق الإعلاني حول Disney +، خدمة البث التي تعاني من نقص شديد في الشركة والتي تم إطلاقها في أواخر عام 2019. كما تم إيقاف الإعلانات مؤقتًا لـ Hulu على انستجرام، ويستمر التقرير إلى ملاحظة أن “الأقسام الأخرى من ديوني هي أيضًا تعيد فحص إعلاناتهم على فيسبوك “. إعلانات ABC وشبكة الكابل Freeform “اختفت جميعها من الموقع”.

مع قيام ديزني بكل هذا بهدوء على ما يبدو، علينا أن نسمح بإمكانية أن يكون هذا الإنفاق الإعلاني المخفض له علاقة أو أكثر بالندرة النسبية للإصدارات التلفزيونية والأفلام القادمة في خضم جائحة كورونا العالمية. ولكن على الرغم من أن ديزني اختارت عدم التعليق على تقرير WSJ، فإنها تقول أن فيسبوك فعل ذلك، مع اعتراف الشركة: “نحن نعلم أن لدينا المزيد من العمل للقيام به”.