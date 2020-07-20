بعد ثلاث سنوات قضاها في السجن.. الصحافي حميد المهداوي يعانق الحرية- صور

أفرج في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، عن الصحافي حميد المهدوي، بعد انقضاء مدة محكوميته المحددة في ثلاث سنوات، على خلفية متابعته بتهم جنائية.

وغادر المهداوي، مؤسس موقع بديل الإخباري المتوقف، أسوار سجن “تيفلت 2” الذي قضاى به جزءا هاما من محكوميته، حيث وجد في استقباله زوجته بشرى الخونشافي، ولفيفا من الصحافيين والحقوقيين.

وكانت محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، قد أيدت، بتاريخ 6 أبريل 2019، الحكم الابتدائي الصادر في حق المهداوي، على خلفية “حراك الريف”، والقاضي بسجنه 3 سنوات نافذة، بتهمة “عدم التبليغ عن جناية المس بأمن وسلامة الدولة” وهي التهم، التي ظل ينفيها جملة وتفصيلا.