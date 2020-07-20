سطو مسلح وسرقة مبلغ من المال من سائق سيارة بطمرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سطا جُناة ملثمون على سائق سيارة في مدينة طمرة، صباح اليوم الاثنين.

وفي التفاصيل، تعرض سائق سيارة، قرب دوار الساعة في طمرة، لجريمة سطو مسلح من قبل لصوص مجهولين، إذ تمكنوا من سرقة مبلغ كبير من المال تحت وطأة التهديد بالسلاح، ولحسن الحظ لم تقع إصابات بشرية.

واستُدعيت الشرطة إلى المكان، وفتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة، ونصبت حواجز، وقامت بأعمال بحث عن الجناة، ولم تبلغ عن اعتقال مشتبهين أو أية تفاصيل أخرى.