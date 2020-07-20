بن الشيخ أبوبكر: أبناء حضرموت اكدوا على الهوية الجنوبية ووجهوا صفعة مدوية لناهبي الثروات

الإثنين 20 يوليه 2020

عبر الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر ، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها القيادات المحلية في مختلف مديريات المحافظة في التحضير والتحشيد للمليونية.



جاء ذلك أثناء لقائه ، بمكتبه بمقر القيادة المحلية ، بالمكلا ، الأحد ، عدد من رؤساء القيادات المحلية بمديريات الوادي والصحراء ، الذين شاركوا مساء أمس، في مليونية "المجلس الانتقالي يمثلنا واتفاق الرياض مطلبنا"، مشيدا بالمشاركة الكثيفة لأبناء مديريات الوادي والصحراء، الذين تحمل معظمهم نفقات السفر على حسابهم الخاص ، بعد امتلاء الحافلات ، التي وفرتها لجان الحشود في المديريات .

وحيّا رئيس القيادة المحلية الروح النضالية والوطنية العالية ، التي أبداها ، مساء أمس ، أبناء حضرموت عامة ، رجالا ونساء ، والذين سجلوا بحضورهم في المليونية حضورا كبيرا لحضرموت ، لن يستطيع أحد تجاهله أو التعامي عنه، ووجهوا صفعة مدوية إلى وجوه ناهبيها ، وجددوا من خلالها التأكيد على هويتها الجنوبية .

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كما ثمن بن الشيخ أبوبكر جهود اللجان التحضيرية المختلفة ، التي كان لها الدور الأكبر في الترتيب للفعالية وتنفيذها بسلاسة ونجاح منقطع النظير .

وعبر بن الشيخ أبوبكر عن شكره للإعلاميين والنخب الثقافية والاجتماعية والعسكرية ومنظمات المجتمع المدني ، الذين باركوا الفعالية وساندوها، وساهموا في التوعية بأهميتها في انتزاع حقوق حضرموت، والتنديد بما تتعرض له نخبتها العسكرية من إساءات وقطع للمرتبات.

حضر اللقاءات الدكتور حسن صالح الغلام العمودي، نائب رئيس القيادة لشؤون الجامعات.