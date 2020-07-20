اليمن.. العميد طارق صالح: لن ننجر لأي معارك جانبية

الإثنين 20 يوليه 2020

أكد قائد المقاومة الوطنية العميد طارق صالح، مساء الأحد، أن المقاومة الوطنية عاهدت الله والشعب بأن تظل بندقيتها موجهة ضد العدو الرئيس لليمن، مليشيات الحوثي التابعة لإيران.



Advertisements

وقال خلال مشاركته في الحملة الإلكترونية #المقاومه_الوطنيه_ارادة_شعب، إن المقاومة الوطنية قدمت "أكثر من 500 شهيد غير الجرحى من منتسبيها في سبيل الله والجمهورية اليمنية".

وأضاف، "وفاءً لهذا العهد، فإن قوات المقاومة الوطنية لن تنجر لأي معارك أخرى".