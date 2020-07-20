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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. العميد طارق صالح: لن ننجر لأي معارك جانبية والان مع التفاصيل
الإثنين 20 يوليه 2020
أكد قائد المقاومة الوطنية العميد طارق صالح، مساء الأحد، أن المقاومة الوطنية عاهدت الله والشعب بأن تظل بندقيتها موجهة ضد العدو الرئيس لليمن، مليشيات الحوثي التابعة لإيران.
وقال خلال مشاركته في الحملة الإلكترونية #المقاومه_الوطنيه_ارادة_شعب، إن المقاومة الوطنية قدمت "أكثر من 500 شهيد غير الجرحى من منتسبيها في سبيل الله والجمهورية اليمنية".
وأضاف، "وفاءً لهذا العهد، فإن قوات المقاومة الوطنية لن تنجر لأي معارك أخرى".
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