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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طبيب الفقراء في الجزائر إثر إصابته بكورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 20 يوليه 2020
توفي الطبيب الجزائري محمد توات، المعروف بـ"طبيب الفقراء"، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية أمس الأحد.
وقال مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي إن الطبيب الراحل بقي يتردد على عيادته في العاصمة الجزائر لمعالجة مرضاه على الرغم من تفشي الفيروس، قبل أن يصاب به ويدخل المستشفى.
وكان الطبيب الراحل معروفا بإجراء الفحوص الطبية مقابل ثمن رمزي (1.5 دولار أمريكي)، بينما كان يعالج الفقراء مجانا ويزودهم بالدواء على نفقته.
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