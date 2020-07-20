شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل 23529 إصابة و716 وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 20 يوليه 2020 أعلنت وزارة الصحة في البرازيل تسجيل 23529 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و716 حالة وفاة جديدة أمس الأحد.

Advertisements وارتفع بذلك مجمل حالات الإصابة في البرازيل إلى مليونين و98389 حالة، في حين بلغ مجمل حالة الوفاة 79488 حالة. وتحتل البرازيل المركز الثاني وراء الولايات المتحدة في قائمة أكثر الدولة إصابة بفيروس كورونا.

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