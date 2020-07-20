"الإمارات للعطلات" تعتمد إجراءات جديدةً لمنح العملاء مزيداً من المرونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلقت الإمارات للعطلات، ذراع تنظيم البرامج السياحية الخارجية التابعة لطيران الإمارات، إجراءات جديدة لمنح العملاء مزيداً من الخيارات والمرونة وراحة البال أثناء حجز عطلاتهم.



وعدّلت الشركة سياسة الحجز لتوفر للعملاء فرصة لحجز برنامج عطلة مقدماً بإيداع 199 درهماً فقط، بالإضافة إلى توفير مواعيد فيديو تتيح لهم التخطيط مسبقاً وإجراء الحجز بسهولة من منازلهم.

وتضمن السياسة الجديدة ثبات سعر برنامج العطلة، المتضمن الرحلة الجوية مع طيران الإمارات والإقامة الفندقية والتنقلات، وذلك بدفع 199 درهماً بدلاً من دفع ثمن البرنامج مقدماً. كما تضمن للعميل إمكانية تغيير خطة السفر بسبب "كوفيد-19".

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ويمكن للعملاء زيارة الموقع الشبكي للشركة للاطلاع على برامج العطلات وحجز اختيارهم مع توفر المرونة والتوفير وإمكانية الترقية وغيرها من المزايا، وحجز موعد فيديو والتحدث إلى أحد خبراء السفر في "الإمارات للعطلات". كما يمكنهم أيضاً زيارة أي من مكاتب الإمارات للعطلات في دولة الإمارات أو حجز موعد فيديو خاص للحصول على معلومات عن برامج العطلات.

وقال نائب رئيس أول تطوير المبيعات عبر الإنترنت و"الإمارات للعطلات" بوب كابلي: "الإمارات للعطلات ملتزمة دائماً بتوفير أفضل تجارب لعملائها، والتأكد من شعورهم بالثقة عند وضع خطط سفرهم معنا، وحصولهم على أفضل قيمة مقابل ما يدفعونه ثمناً لبرامجهم. لقد يسّرنا سياسات الحجز ووفرنا مواعيد بالفيديو، وسوف نواصل تنفيذ التدابير التي تتيح للعملاء أقصى قدر من المرونة وراحة البال".

ووضعت طيران الإمارات قيد التنفيذ مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة العميل لضمان سلامة عملائها وموظفيها على الأرض وفي الأجواء.

تتمتع "الإمارات للعطلات" بخبرات تزيد 20 عاماً في مجال السفر الترفيهي، ما يوفر للعملاء أفضل التجارب. ويمكن للعملاء التشاور مع خبراء السفر المتخصصين في مناطق المحيط الهندي وأوروبا وآسيا والأميركتين وأفريقيا.