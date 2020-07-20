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وفاة طبيب الفقراء في الجزائر إثر إصابته بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

وفاة طبيب الفقراء في الجزائر إثر إصابته بكورونا

متابعات_ الخليج 365

توفي الطبيب الجزائري محمد توات، المعروف بـ"طبيب الفقراء"، إثر إصابته بفيروس المستجد، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية أمس الأحد.

 

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وقال مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي إن الطبيب الراحل بقي يتردد على عيادته في العاصمة الجزائر لمعالجة مرضاه على الرغم من تفشي الفيروس، قبل أن يصاب به ويدخل المستشفى.

 

وكان الطبيب الراحل معروفا بإجراء الفحوص الطبية مقابل ثمن رمزي (1.5 دولار أمريكي)، بينما كان يعالج الفقراء مجانا ويزودهم بالدواء على نفقته.

 

 

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