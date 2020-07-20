تسجيل 5311 إصابة و296 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة في المكسيك أمس الأحد تسجيل 5311 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و296 حالة وفاة إضافية، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 344224 حالة وحالات الوفاة إلى 39184 حالة.



وقالت الحكومة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

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