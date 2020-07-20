أكثر من 13 ألف وفاة جديدة بكورونا في البيرو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

تخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن جائحة كورونا في البيرو أمس الأحد عتبة الـ 13 ألفاً، بحسب ما أعلنت السلطات في ليما، في تطوّر يأتي عشيّة إعادة فتح المطاعم في البلاد في إطار عملية الخروج التدريجي من الحجر الصحّي.



وقالت وزارة الصحّة في تحديثها اليومي لحصيلة الوباء إنّ الساعات الأربع والعشرين الماضية سجّلت 189 وفاة ناجمة عن كوفيد-19 ليصل إجمالي عدد الوفيات في الدولة الأمريكية اللاتينية إلى 13,187 وفاة.

والبيرو ثاني دولة في أمريكا اللاتينية، خلف البرازيل، من حيث أعداد المصابين بكوفيد-19، والثالثة خلف البرازيل والمكسيك من حيث أعداد الوفيات.

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وأضافت وزارة الصحة في الدولة الفقيرة البالغ عدد سكّانها 33 مليون نسمة أنّ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل أمس الأحد إلى 353,590 إصابة، بينها 4090 إصابة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

والنظام الصحّي في الدولة الفقيرة على حافة الانهيار ومرافقها الصحية تفتقر بصورة خاصة إلى الأوكسجين اللازم لعلاج الحالات الأكثر خطورة.

وبدأت البيرو في الأول من يوليو الجاري إعادة فتح اقتصاد البلاد تدريجياً، إذ رفعت تدابير الحجر الصحّي عن 18 من أصل مقاطعات البلاد الـ25، في حين سمحت الأربعاء باستئناف حركة النقل الجوي والبرّي بين المقاطعات.

واليوم الاثنين تخطو البلاد خطوة جديدة مع إعادة فتح المطاعم بشرط ألا تستقبل أكثر من 40% من قدرتها الاستيعابية.