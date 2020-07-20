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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 22 إصابة جديدة بكورونا في الصين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الاثنين تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي في 19 يوليو صعودا من 16 حالة قبل يوم.
وقالت اللجنة إن من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 17 حالة في منطقة شينجيانغ بأقصى غرب الصين. وكانت الحالات الخمس الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج.
وسجلت الصين 13 حالة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض نزولا من 42 حالة قبل يوم.
وقالت اللجنة الوطنية إنه بحلول أمس الأحد بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 83682 حالة. وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.
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