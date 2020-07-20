شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام "المحامين": يجب إعداد مدونة السلوك المهنى فى أسرع وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب محمود الداخلى الأمين العام لنقابة المحامين، بتطبيق مدونة السلوك المهنى على جميع أعضاء الجمعية العمومية، مضيفا أنه يجب أن يشرع مجلس النقابة في إعداد المدونة و عرضها على الجمعية العمومية عقب إعدادها لتنفيذها في أقرب وقت.

وأضاف محمود الداخلى في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن تطبيق المدونة أمر مطلوب وأنه لابد أن تطبق في أسرع وقت ، مشيرا الى أن تطبيق المدونة بكافة أساليبها سيكون ردع و أنه عندما يشعر المحامى أن هناك عقاب على من يخالف المدونة سيكون هناك نوع من أنواع الالتزام وأنه لن يكون هناك أخطاء.

وأشار محمود الداخلى الى أنه تم فهم الحرية بشكل غير صحيح وهكذا النقد البناء بشكل غير جيد ، مشددا على ضرورة أن يكون هناك ردع وحد وأن تطبق المدونة بأسرع وقت والا سنكون فى غابة.

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يذكر أن قانون المحاماة الذى أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، فى المادة "62" مجلس النقابة العامة تضمن وضع مدونة للسلوك المهنى للمحاماة تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتنشر المدونة وكل تعديل لها فى الوقائع المصرية وتكون ملزمة لأعضاء النقابة ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك.